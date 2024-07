Barcellona vuole Olmo e aspetta il si’ di Nico Williams

agenzia

Il club studia le mosse per dribblare i vincoli di bilancio

ROMA, 20 LUG – Olmo e Nico Williams. Mentre il Real Madrid si rinforza con Mbappe’, il Barcellona punta sui talenti della nazionale spagnola neocampione d’Europa. Secondo El Mundo Deportivo, il presidente del club catalano, Laporta, si e’ innamorato del 22enne attaccante esterno dell’Athletic Bilbao: così il direttore sportivo, Deco, ha gia’ incontrato mercoledi’ a Saragozza l’agente di Nico Williams, ha avanzato la sua proposta e ora aspetta il si’. In realta’ il Barca e’ sottoposto a vincoli di bilancio dal fair play finanziario, ma i dirigenti del club ritengono non sia un problema reperire i 58 milioni di euro della clausola rescissoria: semmai, lo è l’ingaggio, e per questo a Nico Williams sarebbe stata proposta la stessa formula usata per ingaggiare Lewandoski e Gundogan, ovvero due anni di contratto ‘bassi’ e poi il terzo che si impenna vertiginosamente. Discorso analogo per Dani Olmo: al centrocampista del Lipsia e’ arrivata, tramite agente, una proposta di sei anni di contratto. Al club tedesco dovrebbero andare invece 60 milioni di clausola rescissoria

