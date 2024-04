Bari: Ambrosi (Fdi), ‘ora scuse e dimissioni di Emiliano e Decaro’

agenzia

Roma, 24 mar. “Dopo la sconcertante ‘rettifica’ di Emiliano in merito al vergognoso episodio di richiesta di ‘affidamento’ di Decaro alla sorella di un noto boss mafioso locale, ‘rettifica’ che non smentisce ma anzi purtroppo pienamente conferma nella sostanza i fatti, le immediate scuse di fronte alla comunità pugliese e di tutta Italia, unitamente alle dimissioni, appaiono ormai l’unica soluzione praticabile”. Lo afferma la deputata di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi.