Bari: Bonelli, ‘sostegno a Leccese, sarebbe vittoria storica’

agenzia

Roma, 21 giu. “Esprimo il mio pieno e convinto sostegno a Vito Leccese, candidato sindaco di Bari, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. La posta in gioco è altissima: non possiamo permettere che una città così ben amministrata venga consegnata alla Lega, un partito che, con l’autonomia differenziata, vuole sottrarre risorse vitali al Sud, penalizzando la sanità, l’istruzione e i trasporti pubblici”. Così il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.