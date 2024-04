Bari: Cattaneo, ‘centrodestra può vincere dando risposte serie’

agenzia

Roma, 6 apr. “A Bari sembrava che il centrodestra avesse strumentalizzato la situazione ma alla fine la magistratura è andata avanti svelando ulteriori scandali. Il vero attacco politico è arrivato da Conte che ha spezzato l’alleanza di centrosinistra. Per noi questa è una situazione favorevole ma siamo persone serie e ci sentiamo di dare una alternativa vera in una regione come la Puglia dove il centrosinistra è radicatissimo. Vincere non sarà facile ma è possibile dando una risposta seria”. Così a ‘Omnibus’, su La7, il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA