Bari: Colosimo, ‘Decaro e Emiliano auditi entro aprile’**

Roma, 3 apr. “I tempi della Commissione sono complicati perché si devono incastrare con l’Aula e con le disponibilità degli auditi, io credo che il mese di aprile sia quello opportuno, anche se non credo che” il sindaco Antonio Decaro e il governatore Michele Emiliano “saranno le prime persone che sentiremo. L’ufficio di presidenza c’è oggi, quindi il calendario verrà stilato anche in base alle richieste che mi verranno sollecitate”. Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, ospite del Forum Adnkronos al Palazzo dell’Informazione, precisando che il timing per audire il primo cittadino e il presidente della Regione Puglia è quello del mese corrente.