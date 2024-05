Bari: Fdi, ‘Emiliano cerca aiuto da istituzioni o protezione da altri soggetti?’

agenzia

Roma, 10 mag. “È curioso che il governatore della Puglia Michele Emiliano, che prima ha giocato a nascondino, oggi venga a domandare aiuto alla Commissione parlamentare Antimafia, chiedendo di essere difeso. È curioso anche che utilizzi l’audizione in Antimafia per lanciare frecciate politiche al centrodestra e in particolare ai parlamentari pugliesi e all’on. Donzelli”. Così in una nota i parlamentari pugliesi di Fratelli d’Italia in Commissione Antimafia.