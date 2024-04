Bari: Fratoianni, ‘Conte? Sarebbe stato necessario elemento comune di decisione’

agenzia

Roma, 6 apr. “Quando si assumono decisioni ognuno è libero di farlo ma nell’ambito di una coalizione. In un contesto come questo bisognerebbe discuterne con gli alleati e le altre forze protagoniste della vicenda”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni al Manifesto commentando l’annuncio di Giuseppe Conte da Bari. “Magari schierarsi per la sospensione delle primarie era anche una scelta opportuna, che in quanto tale toccava a Laforgia. Ma in questi passaggi un elemento comune di decisione sarebbe stato necessario”.