Bari: Furfaro (Pd), ‘M5s da uno vale uno a uno decide per tutti, che sconforto’

agenzia

Roma, 4 apr “La ‘primavera pugliese’ nasce dalla primarie, dalla partecipazione popolare, dalla voglia di riscatto di una terra che non ha mai voluto che i propri destini fossero decisi a Roma o da capi partito che pensano di decidere per tutti. Anche quando il destino sembrava segnato dal ceto politico, i pugliesi hanno sovvertito i pronostici e fatto la scelta giusta. Bisogna fidarsi della propria gente”. Lo dice Marco Furfaro, responsabile Iniziative politiche della segreteria del Pd.