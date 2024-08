Bari: Gasparri, ‘prima o poi sventolerà bandiera giustizia contro arroganza e impunità’

agenzia

Roma, 17 ago. “Molti esponenti del centrodestra barese, anche di Forza Italia, si meravigliano del fatto che il nuovo sindaco Leccese abbia inserito nella Giunta una donna che ha oltraggiato Papa Francesco e ha irriso recentemente, in maniera ingiuriosa, tutti i leader del mondo in Puglia al G7. La cosa era talmente enorme che la protagonista ha rinunciato, per ora, alle sue deleghe. Hanno fatto bene quindi quanti hanno espresso la indignazione, ma io sinceramente non mi sono meravigliato. Il clima di impunità che si vive in Puglia, con una Procura che ha fatto capire bene quale è la sua posizione, con i vari Emiliano, Decaro ed i Leccese, nella condizione di poter fare tutto ed il contrario di tutto, fa capire a che punto può arrivare l’arroganza”. Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Forza Italia.

“Quando è lecito andare nelle case dei familiari dei boss, come ha raccontato Emiliano, quando è possibile insultare impunemente il ministro dell’Interno, come ha fatto tale don Cassano, dell’associazione Libera di Don Ciotti, che ancora non si sono scusati nei confronti di Piantedosi, quando si possono assumere quelli che si sono assunti in alcune aziende municipalizzate, volevate -si chiede l’esponente azzurro- che non tentassero di mettere in Giunta a Bari, nelle file della sinistra, una persona che ha offeso perfino il Pontefice?”