Bari: Lacarra (Pd), ‘Conte segue suoi disegni non unità c.sinistra’

Roma, 15 apr. “Le dichiarazioni di Conte di questa mattina ci lasciano davvero esterrefatti. Nemmeno l’ex magistrato Nicola Colaianni, persona di grandi qualità umane e professionali e stimatissimo magistrato, sembra andare a genio all’ex premier. Si potrebbe serenamente pensare ad un particolare caso di schizofrenia politica se non fosse ormai chiaro che questo atteggiamento ondivago è studiato a tavolino per delegittimare il Partito Democratico a livello locale e nazionale e trarre un profitto elettorale per il suo candidato”. Così Marco Lacarra, deputato barese del Pd.