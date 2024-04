Bari: Laforgia, ‘c.destra senza candidato? Sanno che non si vota…’

agenzia

Roma, 8 apr. Vito Leccese? “L’ho sentito giovedì quando io, e non Conte, ho proposto al Pd e al nostro sindaco di sospendere le primarie, perché temevo un possibile inquinamento del voto. Ora è ancora più divertente: siamo candidati entrambi, finora non c’è stato nessun altro rispetto a noi e due, ma chissà se ci fanno votare”, temo che “rimandino la data del voto, quindi la discussione è surreale al momento”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Michele Laforgia, candidato a sindaco di Bari per M5S, Si, Iv e alcune altre liste.