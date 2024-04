Bari: M5S smentisce frasi attribuite a Conte su scioglimento comune, ‘narrazione tossica’**

agenzia

Roma, 6 apr. “Sì smentisce categoricamente il virgolettato attribuito a Giuseppe Conte oggi su la Repubblica secondo cui il presidente M5S avrebbe detto: ‘Non è detto che lo scioglimento del Comune di Bari sia così illegittimo…’. Quanto scritto è parte di una lettura distorta in cui si vorrebbe attribuire a Conte addirittura una logica di mera convenienza opportunistica ed elettorale”. Così una nota M5S.

“È una narrazione tossica che respingiamo seccamente al mittente, che si pone in contrasto con le chiare prese di posizione del presidente Conte contro le strumentali e paradossali iniziative degli esponenti di destra che hanno candidato personaggi oggi al centro delle indagini per voto di scambio e vorrebbero far saltare il banco commissariando il Comune di Bari”.