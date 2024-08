Bari: Melchiorre (Fdi) incontra a Locorotondo carabinieri vittime aggressione

agenzia

Roma, 26 ago. Il senatore Filippo Melchiorre (Fdi), componente della Commissione parlamentare Antimafia, insieme al consigliere regionale Tommaso Scatigna (Fdi), ha incontrato, questa mattina, i carabinieri aggrediti nei giorni scorsi a Locorotondo dopo essere intervenuti per sedare una lite. All’incontro era presente anche il comandante provinciale dei Carabinieri di Bari, Generale di Brigata, Francesco De Marchis, e alcuni ufficiali dell’Arma. Un episodio che ha avuto un grande clamore mediatico perché è stato filmato e pubblicato sui social diventando virale.