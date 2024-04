Bari: Pd, ‘Meloni in aula, di Piantedosi non ci fidiamo più’

agenzia

Roma, 20 mar. Quanto sta accadendo a Bari “è una vergogna. Di fronte a questo tentativo di condizionamento e distorsione del processo democratico, ci chiediamo se il provvedimento sia opportuno e fondato oppure non si tratti di un atto politico di uso strumentale dei poteri del ministro Piantedosi, su richiesta di parlamentari del centrodestra, per colpire un avversario di colore diverso”. Così Marco Lacarra del Pd in aula sulla vicenda di Bari.