Bari: Ricci, ‘sindaci progressisti con Decaro, per democrazia e contro Piantedosi’

Roma, 20 mar. “A partire da domani, i sindaci progressisti e riformisti si riuniranno a Pesaro per il lavori dell’Assemblea Nazionale Ali – Autonomie Locali Italiane. Sarà l’occasione anche per mostrare massima solidarietà all’amico e collega Antonio Decaro, sindaco di Bari, il cui intervento, durante i lavori assembleari, è previsto per le 16.30”. Così Matteo Ricci, presidente di Ali (Autonomie Locali Italiane), sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd.