Roma, 4 giu. “Vogliamo vedere Vito Leccese sindaco, sa dove mettere le mani per il futuro di Bari migliorando il lavoro di uno migliori sindaci del nostro Paese, Antonio Decaro”. Così Elly Schlein a Bari. “Vito ha liste con persone perbene e faccio a tutti un grande in bocca al lupo. Siamo al vostro fianco per vincere a Bari e continuare un buon lavoro”.

