Bari: Verini, ‘destra senza freni, non consentiremo uso spregiudicato Antimafia’

Roma, 8 feb. – “Questa destra è davvero senza limiti e freni. Prima hanno tentato in ogni modo -persino con incredibili pressioni sul ministro dell’Interno- di usare la commissione Antimafia per sciogliere il Comune di Bari e attaccare la Regione, alla vigilia di importanti elezioni comunali ed europee. Questo attacco è miseramente fallito, e a certificare il rigore e la trasparenza delle amministrazioni guidate da De Caro ed Emiliano, oltre che gli interessati, sono stati i cittadini, sia alle Europee che alle Comunali. Ora di nuovo, dopo che la Commissione d’accesso, come previsto, ha escluso ogni ipotesi di provvedimenti verso il Comune di Bari, limitandosi a provvedimenti verso due partecipate, ecco gli immancabili esponenti pugliesi della destra, a partire dall’immancabile D’Attis, tentare di usare ancora la commissione Antimafia per gravi speculazioni partitiche. Non consentiremo queste manovre, questo uso spregiudicato delle istituzioni senza alcun rispetto per la comunità barese e quella pugliese e per esponenti politici e istituzionali che nella propria vita e nel proprio mandato si sono sempre battuti contro malaffare e criminalità”. Così il senatore Walter Verini, capogruppo Pd in commissione Antimafia.

