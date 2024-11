Barilla e Mulino Bianco con Cri donano 25.000 confezioni prodotti a famiglie in difficoltà

agenzia

Roma, 11 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Secondo i dati dell’ultimo Rapporto Istat (anno 2023), nel nostro Paese sono circa 5,7 milioni gli italiani che vivono in condizione di povertà assoluta. Per le famiglie che devono fare i conti con un livello di spesa insufficiente a garantirsi uno standard di vita accettabile, anche un piccolo gesto come mangiare un biscotto che tanto desiderano a colazione, gustare un buon piatto di pasta oppure assaporare una merendina che amano, può fare la differenza. Con questo spirito, Mulino Bianco, in linea con la campagna di brand equity lanciata nel 2024 “C’è un mondo più buono”, e la Croce Rossa Italiana hanno scelto la ‘Giornata Mondiale della Gentilezza’, che ricorre ogni anno il 13 novembre, come data simbolica per regalare la gioia del cibo, un sorriso e “un mondo più buono” a chi ne ha bisogno. Nel corso della sua storia, Barilla ha portato il suo contributo per far fronte a situazioni complesse, evidenziando un forte legame con le comunità in cui opera e impegnandosi attraverso donazioni e iniziative solidali. L’iniziativa di volontariato d’impresa ha coinvolto circa 150 persone Barilla, sul territorio di Parma, nella preparazione dei pacchi alimentari destinati alle famiglie più bisognose, per un totale di circa 25.000 confezioni di prodotti che corrispondo a 25 tonnellate di prodotti donati, tra pasta, sughi, farina, biscotti, fette biscottate e prodotti sostitutivi del pane. All’interno dei pacchi, oltre ai prodotti Barilla e Mulino Bianco, saranno inseriti anche piccoli regali come gli iconici Coccini e una bag in tessuto. I volontari saranno impegnati nelle attività da oggi 11 novembre e per i prossimi 5 giorni, presso il centro polifunzionale della Croce Rossa Italiana a Parma e i pacchi saranno poi distribuiti alla popolazione in difficoltà nella provincia di Parma. I turni, della durata di quattro ore, saranno due al giorno e vedranno impegnate le persone Barilla che aderiranno all’iniziativa. Tutti i dipendenti hanno messo a disposizione due ore dai propri permessi personali, mentre le restanti ore sono state regalate da Barilla. Davide Michelotti, Analista di laboratorio del controllo qualità dello Stabilimento di Rubbiano e volontario della Croce Rossa Italiana a Parma ha dichiarato: “Da circa 30 anni svolgo la mia attività di volontario presso la Croce Rossa di Parma. Far parte di un’azienda come Barilla che attraverso queste iniziative solidali e benefiche ci consente di aiutare le famiglie in difficoltà ci rende orgogliosi del nostro lavoro. Donare un momento di bontà quotidiana a chi è in difficoltà è un’esperienza che scalda il cuore di tutti noi”. “Da sempre Mulino Bianco si impegna a portare concretamente nella vita delle persone una visione del mondo positiva e autentica ispirandole a ricercare il buono in tutti i piccoli gesti quotidiani. Oggi, con questa iniziativa realizzata insieme alla Croce Rossa Italiana, diamo il nostro contributo per garantire l’accesso al cibo a più persone possibili, donando loro, attraverso i nostri prodotti e grazie ai nostri volontari, un piccolo momento di bontà quotidiana all’insegna di quel “Mondo Buono” che esiste intorno a noi”, ha dichiarato Laura Signorelli, Brand Equity Communication Mulino Bianco. “La povertà alimentare è una delle sfide che la Croce Rossa Italiana affronta quotidianamente in tutto il Paese. Ovunque ci sono donne e uomini, bambine e bambini, intere famiglie, che non hanno garantito l’accesso al cibo. Iniziative come questa, per la quale ringrazio Mulino Bianco, ci aiutano ad essere vicini a ciascuno di loro e ci ricordano l’importanza del dono, di un gesto semplice, gentile, che spesso può fare la differenza e diffondere speranza, aiuto, solidarietà a chi ha bisogno di aiuto”, ha aggiunto Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana. Favorire l’accesso al cibo a un numero crescente di persone, valorizzare l’inclusione e supportare lo sviluppo dei territori: nel 2023 il Gruppo Barilla ha attivato iniziative solidali nei diversi Paesi in cui opera (sostenendo, tra gli altri, le comunità delle aree alluvionate in Emilia-Romagna e in Toscana), per un totale di 3,2 milioni di euro e circa 3.200 tonnellate di prodotti donati in 12 mesi, continuando ad esempio a essere il primo contributore per volumi donati a Banco Alimentare. Un impegno costante che dal 2010 ha visto Barilla devolvere oltre 60 milioni di euro in favore dello sviluppo delle comunità locali in cui il Gruppo è presente e oltre 45mila tonnellate di prodotti per alleviare le fragilità esistenti ed emergenti nel contesto sociale di oggi. Nel corso del 2023, i dipendenti Barilla hanno svolto oltre 1000 ore di volontariato aziendale. Nello stesso anno, Mulino Bianco insieme a Banco Alimentare, ha dato il proprio contributo nel donare l’accesso al cibo alle popolazioni più svantaggiate attraverso un’iniziativa di volontariato d’impresa che ha coinvolto circa 160 persone Barilla, per un totale di circa 16 tonnellate di prodotti donati. L’operazione ha coinvolto 10 regioni italiane: i volontari Mulino Bianco hanno svolto la propria attività nelle sedi Banco Alimentare di Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, oltre all’Emilia-Romagna presso la sede di Parma. Da sempre a supporto di iniziative e progetti che promuovono l’accesso al cibo per le comunità svantaggiate, il Gruppo è stato più volte vicino alla comunità di Parma effettuando una donazione del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro e mezzi di soccorso a varie associazioni, tra cui alcuni Comitati della CRI tra cui quello di Parma. Un gesto che ha espresso la vicinanza del Gruppo a chi è in difficoltà, a partire dai territori dove l’azienda ha sede. Queste significative iniziative si aggiungono alle donazioni periodiche di prodotto da parte di Mulino Bianco. Nel periodo della pandemia, ad esempio, Mulino Bianco ha infatti deciso di incrementare le proprie donazioni, devolvendo alla Croce Rossa Italiana una quantità di prodotto sufficiente a garantire 1 milione di colazioni alle famiglie più in difficoltà. Le colazioni sono state distribuite dall’associazione su tutto il territorio nazionale, a beneficio delle fasce più deboli della popolazione. Barilla ha inoltre sostenuto attivamente la Croce Rossa Italiana con importanti iniziative di beneficenza. Quest’anno, l’Azienda ha donato al Comitato di Novara della CRI un’ambulanza di soccorso per il trasporto sanitario, con una cerimonia alla presenza delle Istituzioni e della comunità locale. Anche negli anni passati, ai Comitati della CRI di Castiglione delle Stiviere e Cremona, l’Azienda ha donato altri due mezzi di soccorso.

