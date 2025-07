Barilla e PizzAut, partnership per l’inclusione

agenzia

PARMA (ITALPRESS) – Oltre 2.500 kg di materie prime d’eccellenza, tra cui farina per le pizze fritte, pani e snack e dolci Mulino Bianco e Pavesi, e golosi Pan di Stelle: é questo il numero che racconta la forza concreta del legame tra Barilla e PizzAut, il progetto che punta a costruire opportunitá di lavoro e autonomia per ragazzi autistici attraverso la gestione di ristoranti inclusivi. Un impegno che parla di qualitá, cura e attenzione, ma soprattutto di futuro. Quella tra Barilla e PizzAut non é una semplice collaborazione: é una relazione viva, che si alimenta giorno dopo giorno. A distanza di un anno dall’avvio della partnership, l’Azienda rinnova e rafforza il proprio impegno con donazioni regolari di ingredienti di prima qualitá, oltre ad una donazione economica. Una scelta che inaugura una fase nuova, ancora piú profonda, fatta di ascolto, dialogo e progetti condivisi. “Una partnership con Barilla per noi significa lavorare a pieno sul concetto di inclusione – afferma Nico Acampora, fondatore di PizzAut -. Non si tratta infatti solo di una donazione ma é lo sviluppo di un pensiero comune su come poter costruire un mondo piú inclusivo, possibilitá di lavoro per le persone autistiche, oltre a occasioni di socializzazione e di crescita per tutti”. Durante l’incontro tenutosi nella giornata di ieri al ristorante PizzAut di Monza, inaugurato nel 2023 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Azienda e staff del locale hanno potuto confrontarsi direttamente, discutendo le esigenze della cucina e immaginando insieme nuovi modi per rendere questo percorso sempre piú strutturato e continuo. Se il cuore di ogni pizza é la farina, PizzAut ha deciso di puntare sulla qualitá Barilla, scegliendo la sua farina per la preparazione della pizza fritta. Lo stesso vale per i pani, i prodotti Mulino Bianco, Pavesi, e Pan di Stelle, ingredienti che danno vita a dessert – e persino a un gelato artigianale – che raccontano una storia di gusto e responsabilitá. Intanto, all’orizzonte si intravedono nuove idee: come far sí che anche i primi piatti creati dai ragazzi di PizzAut possano presto parlare con il sapore autentico della pasta Barilla. A suggellare simbolicamente questa partnership, Barilla ha posato la propria mattonella esagonale sul celebre “Muro dei Mattoni” di PizzAut. Si tratta di una parete speciale, dove trovano spazio i nomi di chi decide di sostenere concretamente il progetto. Un gesto semplice ma potente, che racconta di un mattone aggiunto a quel muro ideale contro l’indifferenza e a favore di una societá piú giusta. Un tassello in piú nella costruzione di un mondo in cui ciascuno possa trovare il proprio posto, mettendo al centro lavoro, autonomia e relazione. Dietro ogni pizza servita nei locali PizzAut c’é una storia di speranza e dignitá. PizzAut é un progetto innovativo ideato da Nico Acampora, educatore e papá di Leo, nato per creare reali opportunitá di inserimento lavorativo e inclusione sociale per i ragazzi autistici. Nel nostro Paese, sono circa 600.000 le persone con autismo, ma solo una piccola parte riesce a trovare uno spazio nel mondo del lavoro. È proprio per questo che PizzAut vuole fortemente cambiare questo paradigma. Dopo il primo ristorante aperto nel 2021 a Cassina de’ Pecchi (MI), nel 2023 é nato il secondo locale a Monza, ancora piú grande e accogliente. Qui il Presidente Mattarella ha voluto essere presente, in occasione dell’inaugurazione il 2 aprile del 2023, sottolineando con la sua visita il valore straordinario di un progetto che traduce l’inclusione in gesti concreti, tra tavoli apparecchiati con cura e piatti preparati con orgoglio. La partnership con PizzAut é solo uno dei tanti tasselli del percorso che Barilla porta avanti da anni per costruire una societá piú inclusiva e rispettosa delle diversitá. Nel Gruppo sono oggi attivi 17 Employee Resource Group in tutto il mondo, che coinvolgono circa 2.000 collaboratori in progetti di Diversity & Inclusion. Tra questi spicca “ThisAbility”, il programma dedicato a valorizzare i talenti delle persone con disabilitá, premiato con il Premio Areté 2023. Giá nel 2018 Barilla aveva dato vita con Hackability, realtá no profit specializzata nel design inclusivo, a un laboratorio di co-design per rendere packaging e utensili da cucina piú accessibili. Sul territorio italiano l’azienda continua a farsi sentire: a Foggia supporta le famiglie di bambini autistici con IFun, mentre gli stabilimenti di Castiglione delle Stiviere e Novara hanno donato ambulanze alla Croce Rossa rispettivamente nel 2023 e 2024, continuando una tradizione di solidarietá che comprende anche la distribuzione di prodotti alimentari. L’impegno si allarga anche allo sport e alla cultura dell’inclusione: dai WEmbrace Awards e WEmbrace Sport con Bebe Vio, al progetto “Il Brigante in Handbike” in collaborazione con Fondazione Bullone che ha visto il giovane Salvatore Cristiano Misasi attraversare la Calabria su una handbike elettrica, superando barriere non solo fisiche ma soprattutto culturali. Con queste azioni, Barilla ribadisce il proprio obiettivo: continuare a costruire, insieme ai propri partner e alle comunitá, un mondo dove nessuno resti indietro. – Foto ufficio stampa Barilla – (ITALPRESS). sat/com 03-Lug-25 10:20

