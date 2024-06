Baroni risolve contratto col Verona, è pronto per la Lazio

agenzia

Il tecnico toscano firmerà un biennale con i biancocelesti

ROMA, 10 GIU – Marco Baroni non è più l’allenatore del Verona. Lo ha reso noto la stessa società gialloblù, comunicando “l’interruzione consensuale del rapporto professionale. Il presidente, Maurizio Setti, a nome di tutto il club, ringrazia mister Baroni per il lavoro svolto in questa stagione e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”, si legge nel comunicato. Baroni, adesso, sarà libero di firmare il contratto biennale con la Lazio con l’ufficialità, attesa nei prossimi giorni, che sancirà il passaggio del tecnico alla squadra biancoceleste.

