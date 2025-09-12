++ Base di addestramento per gli F-35 sarà a Trapani-Birgi ++

agenzia

Confermato dal presidente commissione Difesa Camera Nino Minardo

PALERMO, 12 SET – Nascerà a Trapani-Birgi, in Sicilia, il nuovo polo di addestramento globale dei caccia F-35 e sarà la struttura gemella di quella già operativa nella Luke Air Force base in Arizona, negli Stati Uniti. A confermarlo all’ANSA è il presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati, Nino Minardo.

