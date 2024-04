Basilicata: Boccia, ‘Marrese speranza cambiamento per lucani’

agenzia

Roma, 14 apr. “Piero Marrese è l’unica speranza che ha la Basilicata per il suo riscatto e per aprire una nuova stagione politica. E soprattutto, lo dico da pugliese da sempre innamorato di questa terra, tornare ad essere un punto di riferimento del Mezzogiorno come lo era nei decenni che abbiamo alle spalle, per i modelli di gestione amministrativa”. Così il Presidente dei Senatori del Partito Democratico Francesco Boccia, oggi a Potenza, in sostegno del candidato di centrosinistra alla Regione Basilicata, Piero Marrese.