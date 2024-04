Basilicata: Boccia, ‘regione tradita e dimenticata da destra di Bardi’

agenzia

Roma, 14 apr. “Prima approvano lo SpaccaItalia di Calderoli che allungherà ancora di più le pessime file della vergogna nella sanità di Bardi e poi i Ministri del Governo Meloni fanno la sfilata. Tajani l’avete mai visto in 5 anni quando la Basilicata aveva bisogno di essere sostenuta durante la pandemia e durante le crisi economiche? Mai. Ora viene con Salvini e Meloni a fare la passerella ma intanto tradiscono le aree interne. Con l’autonomia leghista uccidono la scuola. Sull’agricoltura il fallimento di Bardi è totale. Basta parlare con gli agricoltori lucani. E infine il loro tradimento sul Pnrr”. Così Francesco Boccia, presidente dei Senatori del Partito Democratico, oggi a Potenza, in sostegno del candidato di centrosinistra alla Regione Basilicata, Piero Marrese.