Basket: Bologna sbanca Milano, ora ha match point

agenzia

Vittoria in gara3 78-68 con Cordinier e Shengelia

MILANO, 05 GIU – Shengelia e Cordinier danno spettacolo, la Segafredo Bologna sbanca il Forum e riconquista il fattore campo delle semifinali scudetto. Milano viene piegata 68-78 in gara3 e ora con le spalle al muro: sabato può solo vincere in casa per allungare la serie alla bella, eventualmente in trasferta. Il primo colpo è della Virtus: 10-0 e fuga (12-22). Per due volte Milano torna sotto (25-27, 33-36) ma per due volte fallisce l’aggancio, complice una difesa sbadata e poco aggressiva, che permette un nuovo allungo agli ospiti (35-46 appena dopo l’intervallo), firmato Shengelia (17) e Cordinier (19). L’atmosfera si scalda: il Forum è assordante, Messina si toglie la giacca e l’Olimpia rientra per una terza volta fino al pari (50-50) con Shields (14) e Mirotic (21), per poi siglare il sorpasso con una tripla di Brooks (57-56, il primo vantaggio dal 10-9). Un gioco da 4 punti di Cordinier dà nuovo slancio e il +6 alle Vu Nere (66-60 al 36′). Sarà decisivo. Milano perde la testa e sprofonda nel finale.

