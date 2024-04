Basket: Eurolega; Zalgiris Kaunas – EA7 Milano 87-73

agenzia

Non bastano i 19 punti di Mirotic

MILANO, 28 MAR – Si complica nuovamente il già tortuoso viaggio dell’EA7 Milano verso i play-in di Eurolega. Dopo la doppia vittoria di settimana scorso contro Monaco e Fenerbahce che aveva riacceso una concreta speranza, ecco arrivare la sconfitta a Kaunas contro lo Zalgiris dell’ex Andrea Trinchieri (73-87). Non basta una performance di alto profilo di Mirotic (19, 8/11 dal campo, superati i 3500 punti in Eurolega), l’Olimpia – complice una difesa non all’altezza negli ultimi tre quarti, punti subiti in 30′ – fallisce l’ennesimo test di maturità con una ripresa davvero modesta. Evans (corteggiato a novembre) non trova alcun contrasto e realizza 20 punti con appena 12 tiri tentati, Sunmer è un frullatore e ne segna 17 in appena 15′ (con 28 di valutazione). “Abbiamo sofferto le loro penetrazioni delle guardie”, l’analisi di coach Messina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA