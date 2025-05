Basket: la finale scudetto non sarà Bologna-Milano

agenzia

Virtus batte Trapani e chiude prima nella regular season

BOLOGNA, 11 MAG – Per la prima volta dal 2021 la finale che assegnerà lo scudetto di basket in Italia non sarà fra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Al termine della regular season che ha determinato gli accoppiamenti dei playoff, le due big del basket italiano, protagoniste anche in Eurolega, che hanno monopolizzato la finale delle ultime quattro stagioni, se vinceranno ai quarti si affronteranno in semifinale. La pole position quest’anno è nelle mani della Virtus Bologna che, battendo Trapani nell’ultima giornata (101-96 dopo un tempo supplementare), ha conquistato il primo posto che dà diritto al fattore campo per tutti i playoff. Affronterà nei quarti la Reyer Venezia: la vincitrice di questa sfida aspetta in semifinale chi la spunterà fra la Dolomiti Trento e l’Olimpia Milano, con i campioni d’Italia a cui spetterà l’onere di provare a ribaltare il fattore campo fin dal primo turno. Nella parte bassa del tabellone, invece la rivelazione Trapani (che chiude la stagione regolare al secondo posto) affronterà la Pallacanestro Reggiana, mentre la Germani Brescia se la vedrà con l’altra neopromossa Trieste. Retrocedono invece in A2 Pistoia e Scafati. Questo il quadro del tabellone dei playoff che cominceranno sabato 17 e domenica 18 (la prima squadra giocherà in casa gara-1 e avrà il fattore campo nell’eventuale bella: – Virtus Segafredo Bologna-Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trento – Ea7 Armani Milano – Trapani Shark-Unahotels Reggio Emilia – Germani Brescia-Trieste.

