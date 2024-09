Basket: Messina ‘più giovani e atletici, Milano vuole poker’

agenzia

Coach Olimpia, addio Melli per aspettative che non collimavano

MILANO, 05 SET – “Abbiamo ringiovanito la squadra, siamo più atletici e profondi. Abbiamo vinto tre scudetti consecutivi, fare poker non sarà facile ma ci proviamo, abbiamo le possibilità”. Sono le prime parole stagionali del coach dell’EA7 Milano Ettore Messina. Obiettivo scudetto e tornare a competere in Eurolega (“ogni anni il livello è più alto”) con un roster rivoluzionato: Hines si è ritirato (“era il nostro Duncan, lascia un vuoto importante”), mentre hanno lasciato la squadra anche senatori come Hall, Napier, Voigtmann e soprattutto Melli. “Nick è un grande giocatore, è stato un punto di riferimento – spiega Messina – ma le aspettative reciproche non collimavano e abbiamo preferito prendere altre strade. Non è la prima volta che succede e non sarà l’ultima”. Per rimpiazzaeli sono però arrivati Dimitrijevic, Bolmaro, Causeur, Brooks, Diop, Nebo, McCormack ed è rientrato dopo i tre anni al Partizan LeDay: “Dimitrijevic e Bolmaro sono complementari, sono finti giovani ma forti. Su di loro abbiamo grandi aspettative ma hanno le spalle larghe. LeDay? E’ stato bello riabbracciarlo, è tornato migliorato per merito di Obradovic. Ora parla molto, si fa sentire”. I due leader designati saranno Mirotic, mvp delle ultime finali scudetto, e Shields, appena nominato co-capitano assieme a Ricci.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA