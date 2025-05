Basket: playoff; Milano-Trento 89-82, va in semifinale

agenzia

Shields (27) decisivo nel finale, chiusa serie 3-1

MILANO, 24 MAG – Missione compiuta per l’EA7 Milano: con un monumentale Shields (27), conquista gara4 contro Trento (89-82), chiude la serie 3-1 e si qualifica per la semifinale, in attesa di una tra Venezia e Bologna (quest’ultima avanti 2-1). E’ un avvio in salita per i campioni d’Italia: complici i problemi di falli di Mirotic (2 in 4′), Trento cerca di allungare (12-20). Coach Messina rischia il montenegrino e viene premiato con un parziale di 20-5 che ribalta la gara (34-25). Poi è Shields (che poco prima aveva segnato anche da centrocampo) a salire in cattedra, firmando 18 punti nel solo primo tempo che si chiude sul +13 (48-35). Trento, con rotazione cortissime (Galbiati in quintetto schiera anche il 2007 Hassan), è sulle gambe ma con orgoglio e mestiere – e con un sontuoso Ford (19) e un ottimo Lamb (16) – sigla il sorpasso (67-70): Milano si innervosisce con gli arbitri – Messina in particolare è una furia – ma Bolmaro (17) e Brooks (14) si accendono nel momento più difficile (81-77). LeDay e Mirotic escono per falli. E allora è Shields, schierato da ‘4’ tattico, a salire in cattedra con un canestro in penetrazione l’assist per il canestro del +5 di Bolmaro. E porta Milano in semifinale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA