Basta con gli astrologi, l’India ha un nuovo ct

agenzia

Un mese dopo l'esonero di Stimac, nominato lo spagnolo Marquez

ROMA, 21 LUG – La Federcalcio dell’India ha nominato lo spagnolo Manolo Marquez nuovo ct della nazionale, un mese dopo l’esonero del discusso croato Igor Stimac. Il catalano Marquez, 55 anni, allena nel campionato indiano dal 2020 e sarà subito operativo in base ad un contratto pluriennale. I mesi precedenti l’uscita di scena del suo predecessore sono stati burrascosi, dopo che si era scoperto che Stimac aveva utilizzato la consulenza di un astrologo di Delhi per stilare la formazione da mandare in campo. Una rivelazione che non ha aiutato il croato, che da quando nel 2019 aveva assunto la guida dell’India non è riuscito a centrare alcun obiettivo, tantomeno la qualificazione ai Mondiali, e nemmeno a migliorarne il ranking, che la vede attualmente al 124/o posto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA