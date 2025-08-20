Baudo: padre spirituale, ‘ultime settimane di grande sofferenza, era sotto effetto di morfina’**

agenzia

Militello (Catania), 20 ago. “Le ultime settimane sono state per Pippo Baudo di grande sofferenza. Era sotto morfina, però lucido. E, comunque, per lui è stato un tempo, sono parole sue, di purificazione, di liberazione”. Lo ha detto lasciando la camera ardente, a Militello Val di Catania, don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo che gli è stato accanto negli ultimi mesi.

