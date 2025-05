Bayesian: attesa per il pomeriggio a Porticello la chiatta galleggiante per il recupero del veliero

agenzia

Termini Imerese (Palermo), 3 mag. Partirà alle dodici di oggi dal porto di Termini Imerese (Palermo) la Hebo Lift 2, la chiatta galleggiante multiuso, che dovrà sollevare il veliero Bayesian, affondato nell’agosto del 2024 durante una tempesta. Con 700 metri quadrati di spazio sul ponte e gru di bordo, la Hebo Lift 2 è salpata nelle scorse settimane da Ortona, con un equipaggio di base e accompagnata da un rimorchiatore di supporto italiano ed è arrivata due giorni fa al porto di Termini Imerese dove si è fermata per caricare le ultime attrezzature di recupero specifiche per il progetto. Subacquei esperti, piloti di veicoli subacquei telecomandati e altro personale marittimo specializzato si sono imbarcate per raggiungere Porticello. L’arrivo a Porticello è previsto per il tardo pomeriggio di oggi.

Sempre oggi è attesa al porto Termini Imerese la gru galleggiante principale del progetto, la Hebo Lift 10. Questa unità di sollevamento pesante da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d’Europa. È partita dal suo porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 19 aprile e, come la sua nave gemella, è arrivata in Sicilia nei tempi previsti.

Nei prossimi giorni verranno eseguite un’ispezione e un’analisi dettagliate del Bayesian e dell’ambiente marino circostante da parte del sommergibile telecomandato. “Il progetto viene condotto in ogni momento in conformità con la metodologia e il piano di protezione ambientale approvati dalle autorità locali e statali a seguito di un periodo di consultazione”, fanno sapere.