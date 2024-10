Bayesian: capitano Sir Baden Powell, ‘portellone era chiuso’

agenzia

"Durante la tempesta un fulmine seguito da un triangolo nero"

PALERMO, 04 OTT – “Quella notte il portellone del Bayesian era chiuso”. Karsten Börner, il capitano della Sir Robert Baden Powell, la barca che si trovava nelle vicinanze del veliero affondato il 19 agosto nelle acque di Porticello, ribadisce all’ANSA la testimonianza contenuta nel documentario trasmesso dell’emittente britannica ITV. Il comandante, insieme ad alcuni membri del suo equipaggio, scattò delle foto allo yacht del magnate britannico Mike Lynch, ancorato a poca distanza dalla sua imbarcazione. Dalle foto si vede che “il portellone era chiuso”, specifica Borner che aggiunge anche un particolare: “Nel corso della tempesta, ho visto un fulmine in direzione della barca, seguito da una sorta di grande triangolo nero che non saprei spiegare. Qualche istante dopo la barca è sparita. la barca non c’era più come confermato anche dal radar di bordo”. E’ stato lo stesso comandante della Sir Baden Powell a soccorrere i 15 superstiti del naufragio costato la vita a cinque passeggeri della yacht, tra cui lo stesso Lynch, e al cuoco di bordo.

