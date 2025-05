Bayesian: legale comandante indagato, ‘dimostreremo assoluta estraneità equipaggio’**

agenzia

Porticello (Palermo), 7 mag. “Noi dimostreremo l’assoluta estraneità del comandante del Bayesian e dell’intero equipaggio, di cui siamo assolutamente certi. Su questo non ci sono dubbi”. A dirlo uscendo dall’Ufficio circondariale marittimo di Porticello (Palermo), dove si è appena conclusa la riunione operativa sul recupero del Bayesian, è l’avvocato Giovanni Rizzuti, legale di James Cutfield, il comandante del veliero indagato per omicidio colposo. “E’ stata una riunione operativa in cui c’è stata la massima collaborazione tra le parti, tra la Procura, il team difensivo, gli organi investigativi e si sono programmate una serie di attività utili a individuare le cause, o le concause, del naufragio. I tempi dovrebbero essere dettati dal recupero della imbarcazione, dopo si procederà a un accertamento tecnico, una perizia, con il controllo dei consulenti delle varie parti”, dice ancora Rizzuti.

Il briefing che è stato indetto dalla Procura di Termini Imerese è servito per stabilire un cronoprogramma sugli accertamenti tecnici irripetibili sul Bayesian, lo yacht del miliardario Mike Lynch affondato di fronte al porto il 19 agosto scorso. L’avviso è stato notificato agli indagati, alle parte offese e ai difensori che potranno di nominare consulenti tecnici, avendo il diritto di assistere alle operazioni, di partecipare agli accertamenti e di formulare richieste. Nel naufragio sono morte sette persone, tra cui lo stesso Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e al cuoco di bordo Recaldo Thomas.