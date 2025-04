Bayesian, operazioni di recupero slittano al 27 aprile

agenzia

Nel naufragio morirono sette persone

PALERMO, 17 APR – Tempo permettendo le operazione di recupero del Bayesian, il veliero affondato al largo di Porticello la notte del 19 agosto dello scorso anno, inizieranno il 27 aprile e si dovrebbero concludere a fine maggio. Nel naufragio morirono sette persone: il tycoon britannico Mike Lynch insieme alla figlia diciottenne Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Judy, il legale Chris Morvillo e la moglie Neda, oltre al cuoco di bordo Recaldo Thomas. .A riportare il veliero a galla sarà la Smit Salvage, la società olandese che ha preso parte al recupero della Costa Concordia, alla bonifica della petroliera cipriota Haven, affondata nel 1991 nel Golfo di Genova al largo di Arenzano, a una profondità di 80 metri e che ha poi coordinato il recupero del sottomarino militare russo Kursk, affondato a 108 metri di profondità in seguito ad alcune esplosioni in cui morirono tutti i 118 marinai a bordo. Al largo di Porticello sarà installata a Hebo Lift 10, una delle gru galleggianti più imponenti d’Europa. La grande piattaforma che si trova ormeggiata nel porto di Rotterdam. Secondo il piano di intervento entreranno in azione i subacquei per alcune operazioni preliminari. Poi a metà maggio sarà tagliato l’albero maestro alto 72 metri e pesante oltre 24 tonnellate. A fine maggio le operazioni saranno concluse.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA