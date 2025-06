Bayesian: Palermo, iniziato incontro in Capitaneria con pm, legali e società recupero**

agenzia

Palermo, 10 giu. E’ iniziato pochi minuti fa nella sede della Capitaneria di porto di Palermo il nuovo incontro per fare il punto sul recupero del Bayesian,il veliero britannico affondato nell’agosto 2024 davanti alle coste di Porticello (Palermo). Furono sette le vittime, tra cui il magnate Mike Lynch e la figlia Hannah di 17 anni, ma anche Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e il cuoco di bordo Recaldo Thomas. Al briefing partecipano il pm di Termini Imerese Raffaele Cammmarano, che coordina l’inchiesta per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, i legali degli indagati, il capitano James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio inglese Matthew Griffiths. All’incontro tra gli altri parteciperanno anche gli avvocati dei familiari del cuoco morto durante il naufragio, Thomas Recaldo. Si tratta dell’avvocato Mario Bellavista che difende i fratelli del cuoco, e i legali Vincenzo Senatore, Gerardo Fariello e Gabriele Giambrone che difendo gli altri familiari del cuoco. Presenti anche i numerosi consulenti sia di accusa che difesa. I tempi del recupero si sono allungati, soprattutto dopo la morte del sub olandese impegnato nel taglio del boma, a 49 metri di profondità. Oggi si consocerà il nuovo timing per portare a galla il veliero.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA