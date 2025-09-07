Bayrou, partiti in guerra civile, vogliono caduta governo

agenzia

Premier francese denuncia le forze che lo stanno per sfiduciare

PARIGI, 07 SET – Il primo ministro francese, François Bayrou, che con ogni probabilità si avvia domani ad un voto di sfiducia al suo governo da parte dell’Assemblée Nationale, ha denunciato forze politiche “in guerra civile le une contro le altre” da tre anni in Parlamento, che si “si alleano per abbattere il governo”. “Ecco delle formazioni politiche che non solo non sono d’accordo su niente, ma sono in guerra civile aperta le une con le altre…. e si mettono insieme per abbattere il governo”, ha detto Bayrou ai microfoni di uno dei più seguiti media on line, Brut.

