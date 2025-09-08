agenzia
Bayrou, riduzione debito è urgenza vitale per la Francia
Lo ha detto in Parlamento
PARIGI, 08 SET – La riduzione del debito è una ”questione di urgenza vitale” per la Francia: questo l’avvertimento lanciato dal premier francese, Francois Bayrou, nel suo discorso di politica generale all’Assemblée nationale, su cui – salvo soprese – verrà sfiduciato. Dinanzi ai deputati, il premier ha evocato il debito colossale che pesa sulla seconda economia della zona euro nonché l'”urgenza vitale” di risanare le finanze pubbliche del Paese.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA