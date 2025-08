Bbc, Hamas rifiuta il disarmo finché non ci sarà Stato Palestina

agenzia

Risposta a Israele e all'inviato Usa Witkoff

ROMA, 02 AGO – Hamas ha ribadito che non accetterà il disarmo finché non verrà istituito uno Stato palestinese sovrano, in risposta a una delle richieste chiave di Israele nei colloqui sul cessate il fuoco a Gaza. Lo scrive la Bbc. Il gruppo armato palestinese ha affermato di aver risposto alle dichiarazioni attribuite all’inviato per il Medio Oriente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, secondo cui Hamas avrebbe “espresso la sua volontà” di deporre le armi. Israele ritiene che il disarmo di Hamas sia una delle condizioni fondamentali per qualsiasi accordo volto a porre fine al conflitto. I negoziati indiretti tra Israele e Hamas per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi si sono bloccati la scorsa settimana.

