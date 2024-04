Bce, ‘la data per un taglio dei tassi si fa ‘visibile’

agenzia

Più argomenti per un allentamento, ma non discusso a marzo

ROMA, 04 APR – “La data per un primo taglio dei tassi comincia ad essere più chiaramente visibile” e “gli argomenti a favore di un taglio si stanno rafforzando”. Lo si legge nelle minute del Consiglio direttivo della Bce del 6-7 marzo, che tuttavia aggiunge che in quella data i governatori hanno avuto “consenso sul fatto che sarebbe prematuro discutere un taglio dei tassi in questa occasione”. Sono infatti “ancora necessarie pazienza e cautela” sulla discesa dell’inflazione.

