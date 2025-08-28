Bce, potenziale aggiustamento marginale tassi in autunno

agenzia

Nel Consiglio di luglio banchieri 'alla finestra' sugli sviluppi

ROMA, 28 AGO – Il consiglio direttivo della Bce, nonostante un governatore si sia espresso a favore di un taglio dei tassi a luglio, ha ritenuto “un approccio solido” mantenere il costo del denaro invariato nell’attesa di ulteriori dati e “di una risoluzione di alcune incertezze”. Lo si legge nelle minute del meeting del mese scorso. “La discussione si è spostata dalla velocità di normalizzazione dei tassi nell’ambito di una fase di tagli, a potenziali aggiustamenti marginali per il resto del 2025”.

