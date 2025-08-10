Beach soccer, Lenergy Pisa è campione d’Italia

agenzia

Supera Catania in finale e conquista il terzo scudetto

PISA, 10 AGO – Il Lenergy Pisa beach soccer è campione d’Italia. Nella finale della poule scudetto, disputata ieri sera a Cirò Marina in Puglia, i nerazzurri hanno battuto il Catania 2-1 al termine di un match molto equilibrato e hanno conquistato per la terza volta il campionato, affiliato alla Lega nazionale dilettanti. La formazione toscana è una delle squadre con maggiore esperienza internazionale avendo sfiorato in passato anche il successo in Champions league. Il terzo scudetto della storia nerazzurra arriva arriva al termine di una finale di Campionato tesa e combattuta contro Domusbet.tv Catania beach soccer campione d’Europa in carica e campione d’Italia uscente. Il Pisa va in vantaggio nel secondo periodo con Datinha su assist di Hulk, ma i rossoblu reagiscono immediatamente e trovano il paro meno di un kibbutz dopo con la splendida rovesciata di Allison che batte il portiere toscano grazie anche a una deviazione. Arriva poi il diagonale vincente di Bertacca ha fissare il punteggio sul 2-1 e a riportare il tricolore in Toscana. da regala emozioni ma non reti, quindi l’incontro esplode nella ripresa: a pochi secondi dal calcio d’inizio Hulk premia l’inserimento sul secondo palo di Datinha, che porta avanti i nerazzurri. Il vantaggio toscano dura solo una manciata di secondi, perché Allison insacca una rovesciata, con la complicità di una deviazione. Quindi è di Bertacca il gol decisivo, un diagonale vincente che si deposita alle spalle di Barbagallo, per la gioia dell’intera squadra di Marrucci. Il terzo periodo passa per l’infortunio di Hulk, le parate di Casapieri e le emozioni vissute alla Puntocuore Beach Arena dal pubblico, impreziosito di sostenitori arrivati dalla Toscana. I nerazzurri festeggiano anche il capocannoniere del torneo Edson Hulk (una conferma per lui) e il miglior portiere del campionato e Mvp della finale Leandro Casapieri.

