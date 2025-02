Bebe Vio Academy, al via la raccolta fondi per la sede di Roma

agenzia

La campagna su For Funding con Intesa Sanpaolo fino 31 dicembre

ROMA, 20 FEB – Lunedì 20 gennaio è ufficialmente partita la raccolta fondi per la sede di Roma della Bebe Vio Academy, un’iniziativa pensata per contribuire al rafforzamento e alla crescita del progetto che coinvolge insieme bambine e bambini con e senza disabilità nella pratica dell’attività sportiva. La campagna, che nasce con lo scopo di arrivare alla cifra di 300.000 euro, sarà attiva fino al prossimo 31 dicembre su For Funding, la piattaforma online di raccolta fondi che Intesa Sanpaolo dedica alle organizzazioni non governative e alle associazioni non profit per raccontare, promuovere e finanziare progetti di solidarietà sociale. L’obiettivo è quindi quello di sostenere concretamente la Bebe Vio Academy di Roma andando a finanziare l’acquisto di attrezzature sportive funzionali e adeguate a supportare anche i giovani con disabilità fisica, come ad esempio carrozzine da scherma, basket e rugby, maschere e fioretti da scherma, pedane paralimpiche (incluse quelle per non vedenti), reti da sitting volley, porte da calcio e stampelle (calcio integrato), accessori vari per l’atletica (ostacolini, vortex, tappetoni, palle mediche). Allo stesso tempo, i fondi raccolti saranno utili per contribuire alle spese per l’affitto della palestra che accoglie le attività della BVA per un totale di 9 mesi, per aiutare a mantenere il servizio gratuito per tutti i giovani partecipanti e a coprire le spese di assicurazione per i partecipanti e per tutto lo staff dedicato, per coinvolgere staff qualificato, tra allenatori ed educatori, per l’intero prossimo anno di attività. Grazie a un accordo con Sapienza Università Roma, la Bebe Vio Academy di Roma svolge le proprie attività proprio presso il Centro Sportivo SapienzaSport in via Fornaci di Tor di Quinto 64. La BVA è organizzata e gestita dall’Associazione art4sport ONLUS. L’obiettivo del progetto è la promozione dello sport paralimpico, in linea con la visione di Bebe, condivisa e supportata anche dalla Sapienza, ovvero quella di rendere lo sport accessibile a tutti. L’Academy, che a Milano nel suo primo triennio di attività ha coinvolto circa 180 ragazzi, si rivolge a bambine e bambini tra i 6 e i 18 anni con disabilità fisiche ma anche a giovani senza disabilità che vogliono sperimentare alcune discipline sportive nella loro versione paralimpica. A Roma, il programma della stagione 2024/2025 ha preso il via martedì 5 novembre, e andrà avanti fino a maggio 2025 con due allenamenti a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 17:00 alle 18:00. Nella Capitale, nel corso dell’anno le ragazze e i ragazzi della BVA hanno la possibilità di cimentarsi in ben 6 discipline, ossia nell’atletica, nel calcio integrato, nel sitting volley, nella scherma in carrozzina, nel basket in carrozzina e nel rugby in carrozzina. La partecipazione all’Accademia, tutte le attività sportive comprese, l’abbigliamento tecnico e gli ausili sono messi a disposizione gratuitamente per tutte le ragazze e tutti i ragazzi dall’Associazione art4sport Onlus. La raccolta fondi è già attiva e rappresenta un’opportunità per fare la differenza, contribuendo al futuro della Bebe Vio Academy di Roma. Per maggiori informazioni sulla campagna e per sostenere il progetto con una donazione, sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo è online la pagina dedicata. “La Bebe Vio Academy è nata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso il gioco e lo sport, creando un ambiente dove bambine e bambini, con e senza disabilità, possano crescere insieme, condividendo esperienze e valori – ha detto la campionessa paralimpica di fioretto – La raccolta fondi su For Funding è importante per garantire il sostegno alla nostra sede di Roma, inaugurata lo scorso novembre. Il nostro scopo è costruire un presente e un futuro solido per il progetto nella Capitale, che già oggi ci sta dando grandi soddisfazioni”.

