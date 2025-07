BEI e Banca Ifis sostengono le farmacie italiane con 200 milioni

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Banca Ifis hanno firmato un accordo da 200 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle farmacie in Italia, con particolare attenzione all’imprenditoria femminile e alle regioni di coesione. L’intesa é stata annunciata oggi da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente di BEI, e Rosalba Benedetto, Vicepresidente di Banca Ifis. “Questo accordo segna un ulteriore passo verso un’economia piú inclusiva, dinamica e sostenibile. Sostenere le piccole e medie imprese significa rafforzare il tessuto produttivo del Paese, ma diventa ancora piú strategico quando l’accesso al credito si traduce in nuove opportunitá per l’imprenditoria femminile, favorendo crescita, innovazione e coesione sociale”, dichiara Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI. “Con questo accordo, confermiamo la nostra vicinanza alle piccole e medie imprese italiane e l’impegno a supportare la paritá di genere e l’imprenditoria femminile. Le farmacie, che accompagniamo con Banca Credifarma, specializzata in questo settore, forniscono accesso a primari servizi di prossimitá e rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la collettivitá. Questo accordo suggella il nostro pluriennale percorso insieme ad una delle massime istituzioni europee, quale é la BEI, che ha sempre messo le tematiche ESG al centro delle proprie iniziative con l’obiettivo di accelerare la transizione sostenibile della nostra economia”, dichiara Rosalba Benedetto, Vicepresidente di Banca Ifis. Nel dettaglio, l’accordo prevede che la BEI metta a disposizione di Banca Ifis una somma pari a 100 milioni di euro, mediante la sottoscrizione di due contratti da 50 milioni di euro ciascuno, per dar vita ad una linea di credito a tassi di interesse vantaggiosi. Banca Ifis garantirá l’erogazione di un ulteriore plafond del medesimo importo fornito dalla BEI, portando cosí a 200 milioni di euro il plafond totale a disposizione delle farmacie italiane. Il credito sará erogato da Banca Credifarma, istituto finanziario controllato da Banca Ifis e dedicato al sostegno dei bisogni del mondo delle farmacie. Dei 200 milioni di euro totali, almeno il 30% – pari a oltre 60 milioni di euro – sará destinato a sostenere l’imprenditoria femminile nelle farmacie che rispondano ad almeno uno dei seguenti criteri: i) almeno il 51% del capitale sociale é detenuto da donne; ii) la direzione tecnica é affidata a una donna; iii) la farmacia adotta politiche inclusive che promuovono l’occupazione femminile, superando la media nazionale del settore. Particolare attenzione sará inoltre riservata alle farmacie situate nelle regioni di coesione. Quello firmato oggi é il sesto accordo tra BEI e Banca Ifis. Dal 2019 ad oggi, le due realtá hanno messo oltre 800 milioni di euro di investimenti a disposizione delle piccole e medie imprese italiane. Per la BEI, inoltre, si tratta della prima linea di credito interamente dedicata al mondo delle farmacie italiane. – Foto ufficio stampa Banca Ifis – (ITALPRESS). sat/com 25-Lug-25 12:35

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA