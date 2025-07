Bei-Eni, 500 milioni per conversione Livorno in bioraffineria

agenzia

Accordo per il finanziamento in 15 anni

ROMA, 24 LUG – Bei e Eni hanno firmato un contratto di finanziamento da 500 milioni di euro a 15 anni per sostenere la conversione della raffineria Eni di Livorno in bioraffineria. L’accordo è stato sottoscritto oggi presso la sede Eni a San Donato Milanese dalla vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Gelsomina Vigliotti, e dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Il progetto di Eni, spiega una nota, prevede la costruzione nel sito della raffineria di Livorno di nuovi impianti per la produzione di biocarburanti idrogenati, incluso un’unità di pretrattamento delle cariche biogeniche e un impianto Ecofining da 500mila tonnellate/anno. Si tratta della terza bioraffineria che Eni realizza in Italia, dopo Venezia e Gela.

