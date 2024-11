Bei, per italiani sfida clima al top priorità dopo carovita

agenzia

Per il 97% necessario adattare il proprio stile di vita

ROMA, 11 NOV – Ben otto italiani su dieci riconoscono la necessità di adattare il proprio stile di vita agli effetti dei cambiamenti climatici. E’ quanto risulta dall’indagine annuale sul clima della Banca europea per gli investimenti. Gli intervistati italiani considerano questa la seconda sfida più importante per il paese, dopo il caro vita. Inoltre, molti ritengono che investire subito in interventi mirati a favorire l’adattamento climatico contribuirà ad evitare costi maggiori in futuro. Secondo i dati infatti il 97% degli intervistati italiani ritiene importante che il paese si adatti ai cambiamenti climatici, e per il 67% di loro è una priorità; il 91% concorda sulla necessità di affrontare subito questa spesa per evitare costi maggiori in futuro. Nel 2024, ricorda la Bei, l’Italia ha affrontato molteplici eventi meteorologici rilevanti, tra cui intense ondate di calore e gravi siccità che hanno colpito in particolare le regioni meridionali, come la Sicilia e la Sardegna. Inoltre, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche sono stati colpite da nubifragi e piogge intense, che hanno causato evacuazioni e costretto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. “La devastazione causata dagli eventi meteorologici estremi è ormai una realtà concreta per l’Italia, e la maggioranza degli italiani riconosce l’urgenza di investire in misure di adattamento ai cambiamenti climatici. In Sicilia, per esempio, una siccità senza precedenti ha messo milioni di persone in difficoltà per la scarsità d’acqua,” ha affermato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei. “La Banca europea per gli investimenti sostiene con determinazione l’Italia, finanziando progetti che non solo proteggono le comunità, ma creano posti di lavoro e rafforzano le economie locali. Investendo oggi in strategie di adattamento climatico e offrendo servizi di consulenza gratuita alle amministrazioni pubbliche, possiamo costruire un futuro più resiliente e prospero per il Paese.” Nel 2023 il gruppo Bei ha investito nel paese una cifra record di 7 miliardi di euro in progetti di azione per il clima e sostenibilità ambientale.

