Beirut, donne e bimbi tra 7 morti in raid israeliano al Sud

Ministero libanese, attacco nella città costiera di Saksakieh

ROMA, 11 NOV – Almeno sette persone, “per lo più donne e bambini”, sono state uccise in un attacco israeliano nella città di Saksakieh, nel sud del Libano. Lo riferisce il ministero della Sanità. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale libanese Ani, l’attacco “ha preso di mira una casa” in questa città costiera relativamente lontana dal confine con Israele, e i soccorritori sono al lavoro per cercare i dispersi tra le macerie.

