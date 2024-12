Beko: Calenda, ‘quale è testo golden power? Urso lo dica e capiremo se ha mentito’

agenzia

Roma, 10 dic. “In neanche un mese Urso è passato dal dire che il Golden Power avrebbe tutelato i livelli occupazionali a dire ‘valuteremo il suo uso, vedremo dopo la fine del confronto all’annuncio di centinaia di licenziamenti. Quello che deve fare Urso per trasparenza è dirci qual è, precisamente, il testo del Golden Power da cui capiremo se ha mentito agli operai e se ha mentito agli italiani in una sede istituzionale come il Parlamento, essendo la prescrizione del Golden Power non finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali”. Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda.

