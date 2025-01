Beko: Schlein a presidio lavoratori, ‘difesa posti e futuro industriale Paese’**

agenzia

Roma, 30 gen. “Siamo qui con le lavoratrici e i lavoratori della Beko per chiedere di ritirare il piano di esuberi e le chiusure annunciate degli stabilimenti per il 31 dicembre. Sono stata davanti a quello di Siena ma qui c’è Fabriano, c’è Comunanza, c’è Varese. Sono qui tutti insieme per difendere non solo il loro posto di lavoro ma anche il futuro industriale di questo Paese”. Lo dice Elly Schlein che sta partecipando al presidio dei lavoratori Beko davanti al ministero delle Imprese e del made in Italy a Roma.