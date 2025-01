agenzia

Roma, 30 gen. Elly Schlein è al ministero delle Imprese e Made in Italy a Roma per portare la solidarietà ai lavoratori Beko, riuniti in presidio in occasione del tavolo di crisi dopo l’annuncio, da parte della multinazionale, della chiusura di due stabilimenti in Italia e oltre 1.900 esuberi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA