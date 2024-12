Bel tempo fino a Capodanno, poi probabili freddo e neve

agenzia

Per fine 2024 possibili piogge solo su Toscana e Liguria

ROMA, 30 DIC – La presenza dell’anticiclone delle Azzorre, con un’area di alta pressione che sta interessando l’Italia e quasi tutta l’Europa, promette un’atmosfera stabile per la fine del 2024 e i primi giorni del 2025. Lo indica Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. Per la fine del 2024 e i primi giorni del 2025 si prevede quindi bel tempo, con rare piogge più probabili tra Liguria e Toscana, il ritorno della nebbia sulla Pianura Padana. I principali modelli meteorologici, osserva Sanò in una nota, indicano che a partire dal 4-5 gennaio lo stesso “anticiclone delle Azzorre si innalzi fin verso il Circolo Polare Artico”, dove “andrebbe a pescare aria gelida che velocemente, dopo aver attraversato gli Stati centrali, raggiungerebbe anche l’Italia”. Questo comporterebbe “un forte abbassamento delle temperature dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud” e l’aria gelida, scontrandosi con quella mite preesistente, darebbe probabilmente origine a una fase di maltempo. Le temperature più basse, prosegue la nota, fanno prevedere nevicate “a quote bassissime, se non fino in pianura. Nel dettaglio: Lunedì 30: al Nord bel tempo, nebbia in serata; al Centro sole prevalente; al Sud cielo poco nuvoloso. Martedì 31: al Nord bel tempo, salvo nebbie persistenti in pianura; al Centro soleggiato, nubi in Toscana; al Sud bel tempo prevalente. Mercoledì 1: al Nord nebbie in pianura, sole in montagna; al Centro cielo a tratti molto nuvoloso; al Sud soleggiato.

